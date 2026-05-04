Se l’arte si intreccia col crimine Eros delitti e altre geniali follie

L’arte e il crimine si incontrano spesso in storie che spaziano dalla rappresentazione estetica delle azioni illecite a vicende di persone coinvolte in delitti e reati. La relazione tra creatività e trasgressione ha portato a opere che ritraggono simbolicamente atti criminali, mentre alcune figure note hanno commesso reati gravi, tra cui omicidi e violenze sessuali. Questi episodi sono stati oggetto di analisi e approfondimenti giudiziari, portando alla luce aspetti di un rapporto complesso.

Sovversivi, da sempre, gli artisti. Capaci di rappresentare l’estetica del crimine. Ma anche torbidi assassini e stupratori loro medesimi. Tutto documentato da fonti storiche. Scartabellate con talento investigativo da Vania Colasanti e Sergio Rossi in Arte criminale. Vite spericolate tra genio, eros e follia (Baldini+Castoldi, ovvero l’editrice Elisabetta Sgarbi, che gli autori, conosciutisi in oratorio, accomunati dalla passione per l’arte e i delitti, ringraziano "per aver creduto con fiducia ed entusiasmo in questa ricerca su chi ha realizzato opere sublimi eppur macchiato la propria esistenza di rosso sangue"). Artisti si nasce e...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Se l’arte si intreccia col crimine. Eros, delitti e altre geniali follie Notizie correlate La zona grigia: "Se il crimine si organizza l’autorità è più permeabile"Roma, 24 febbraio 2026 – “Quando nasci e vivi per molto tempo in certi quartieri devi prendere una decisione o di qua o di là della barricata. Se il massacro Usa nella scuola in Iran dipende da dati vecchi, si tratta di un vergognoso crimineAmnesty International ha condotto un’indagine sull’attacco illegale statunitense del 28 febbraio contro la scuola elementare Shajarah Tayyebeh, nella... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Se l’arte si intreccia col crimine. Eros, delitti e altre geniali follie; Genio, eros e follia. Quando l'arte nasconde un crimine; Riprendersi il proprio corpo, un numero di burlesque alla volta; Della bellezza - Mostra - Este - Ex Chiesa di San Rocco. Se l’arte si intreccia col crimine. Eros, delitti e altre geniali follieSovversivi, da sempre, gli artisti. Capaci di rappresentare l’estetica del crimine. Ma anche torbidi assassini e stupratori loro medesimi. Tutto documentato da fonti storiche. Scartabellate con talent ... quotidiano.net Genio, eros e follia. Quando l'arte nasconde un crimineVANIA COLASANTI, SERGIO ROSSI, ARTE CRIMINALE (Baldini+Castoldi; 208 pp;19 euro) Quando si dice genio e sregolatezza il primo artista che viene alla mente è Caravaggio, pittore dalla vita spericolat ... ansa.it José Renato Fráguas. Eros Ramazzotti · Il Viaggio. Eros Ramazzotti (Roma, 28 de outubro de 1963) é um cantor, compositor e músico italiano, reconhecido por sua ampla projeção internacional. Destaca-se pela voz característica e interpretação emotiva, co - facebook.com facebook