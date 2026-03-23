Amnesty International ha condotto un’indagine sull’attacco illegale statunitense del 28 febbraio contro la scuola elementare Shajarah Tayyebeh, nella città iraniana di Minab, che ha ucciso 168 persone, tra le quali oltre 100 bambine e bambini che stavano frequentando lezioni su piani separati. La scuola, che avrebbe dovuto essere un luogo protetto e di apprendimento, è stata colpita insieme a 12 strutture di un’adiacente base dei Corpi dei guardiani della rivoluzione islamica. Sulla base delle proprie verifiche e dell’analisi dei resti di un missile pubblicati dagli organi d’informazione iraniani, Amnesty International ha concluso che la scuola è stata colpita da un missile Tomahawk di fabbricazione statunitense, un’arma di precisione dotata di un sistema di guida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se il massacro Usa nella scuola in Iran dipende da dati vecchi, si tratta di un vergognoso crimine

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