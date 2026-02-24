La zona grigia | Se il crimine si organizza l’autorità è più permeabile

La presenza di attività illecite in alcuni quartieri rende l’autorità meno efficace e più vulnerabile. La criminalità organizzata si radica profondamente, influenzando la vita quotidiana degli abitanti e creando divisioni nette tra chi sceglie di opporsi e chi si lascia coinvolgere. In queste zone, la linea tra legale e illegale diventa sottile, con conseguenze visibili nelle dinamiche sociali e nella sicurezza. La situazione si aggrava con il passare del tempo, lasciando poche alternative praticabili.

di Giulia Prosperetti ROMA "Quando nasci e vivi per molto tempo in certi quartieri devi prendere una decisione o di qua o di là della barricata. O sei sbirro o sei bandito". Le parole di un poliziotto in servizio presso la Questura di Milano – raccolte da Raffaele Magni nel suo studio sulla devianza delle forze dell’ordine – suonano oggi come un monito. Specie nei contesti più degradati il confine che separa il bene e il male, l’autorità dal crimine, può, infatti, diventare labile. Il caso di Rogoredo lo dimostra, e non è isolato. L’inchiesta ‘Sciacallo’, avviata nel 2024 dal Centro operativo Dia di Roma ha portato solo pochi giorni fa all’arresto di tre agenti della Polizia di Stato per detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di droga frutto di sequestri e per aver fornito notizie riservate ai criminali accedendo abusivamente al sistema di consultazione Sdi delle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Non siamo in guerra ma non siamo più in pace. Benvenuti nella “zona grigia”, dove conta la valigettaBenvenuti nella “zona grigia”, uno spazio di incertezza e tensione.

"Con la riforma la magistratura sarà più debole e più permeabile alle pressioni esterne. Il sorteggio? Rischia di trasformarsi in una lotteria"A Parma nasce un comitato per la difesa della Costituzione e per il No al Referendum del 22-23 marzo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Libertà e sicurezza, la zona grigia della democrazia; La zona grigia: Se il crimine si organizza l’autorità è più permeabile; La pm antimafia Frustaci: Se vincerà il Sì a rischio le indagini sulla zona grigia; Liste d'attesa, in Trentino c'è una zona grigia, Cia contesta i dati forniti dall'Azienda sanitaria.

Dalla deterrenza alla zona grigia: come combattono oggi le grandi potenzeDalla zona grigia all’Indo-Pacifico, la nuova Guerra Fredda si gioca sotto la soglia del conflitto aperto tra deterrenza, ambiguità strategica e competizione multidominio. difesaonline.it

La pm antimafia Frustaci: «Se vincerà il Sì a rischio le indagini sulla zona grigia»Secondo la magistrata antimafia di Catanzaro «c’è l’ombra di interessi opachi sulla sorte di questo referendum». E se la riforma passa, l’autonomia dei magistrati sarà compromessa ... editorialedomani.it

In un calcio di imbroglioni e vigliacchi, facile addossare tutte le colpe agli arbitri, se il VAR non può risolvere tutte le problematiche: perché il calcio non è solo bianco o nero, ma c’è anche una zona grigia, quella nella quale la verità è difficile da trovare. In ques x.com

Il clima in casa Torino è diventato pesante. La serie negativa – sette ko nelle ultime dieci gare – ha scavato un solco profondo tra aspettative e realtà, lasciando la squadra in una zona grigia della classifica e la società immersa in valutazioni tutt’altro che super - facebook.com facebook