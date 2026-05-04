Un nuovo fenomeno sta catturando l’attenzione di appassionati e curiosi: una serie di immagini e video che raffigurano celebrità come se fossero Pokémon. Le rappresentazioni mostrano personaggi noti con caratteristiche e dettagli che richiamano le evoluzioni dei mostri tascabili, creando un’atmosfera che mescola mondo dello spettacolo e universo giapponese dei giochi. La popolarità di queste creazioni si sta diffondendo rapidamente sui social media, coinvolgendo un pubblico vario.

Immagina il tuo attore preferito trasformarsi in un Pokémon. Non solo: immagina anche le sue evoluzioni, come se facesse parte di un vero Pokédex. È questa l’idea semplice ma potentissima che sta conquistando i social in tutto il mondo, con un trend nato quasi per gioco, che unisce Hollywood e universo Pokémon in un mix sorprendente, capace di generare milioni di visualizzazioni e discussioni online. Ebbene sì, tutto parte da una serie di immagini e post condivisi su piattaforme come Instagram e Facebook, in cui celebrità – attori, cantanti, personaggi pubblici – vengono associati a Pokémon specifici o a intere catene evolutive. Non si.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Se i vip fossero Pokémon: queste evoluzioni stanno facendo impazzire il pubblico di tutto il mondo

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