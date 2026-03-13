Gatti muscolosi e tradimenti | le assurde soap opera cinesi fatte con l’IA stanno facendo impazzire il web

Sul web sta circolando una nuova tendenza di micro-serie create interamente con l’intelligenza artificiale, protagonisti sono gatti e cani antropomorfi che interpretano scene tipiche delle soap opera. Questi video stanno rapidamente diventando virali sui principali social network, attirando l’attenzione di molti utenti. Le produzioni, caratterizzate da personaggi muscolosi e trame di tradimenti, stanno facendo discutere gli spettatori online.

Sui principali social network sta esplodendo il fenomeno delle micro-serie drammatiche prodotte interamente con l'intelligenza artificiale, dove gatti e cani antropomorfi interpretano ruoli tipici delle soap opera. Questi contenuti, nati nei laboratori digitali cinesi, utilizzano trame universali basate su tradimenti e riscatti sociali per catturare l'attenzione di milioni di utenti in tutto il mondo. Nonostante la natura sintetica delle immagini, l'impatto emotivo sul pubblico è reale, spingendo le piattaforme a rivedere le proprie politiche di monetizzazione per arginare la diffusione di contenuti prodotti in serie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Sala (@lostari) Il panorama digitale del 2026 è segnato dalla massiccia presenza di quello che gli esperti definiscono "AI Slop".