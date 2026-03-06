Macarena e Danza Kuduro sui bombardamenti in Iran | cosa succede con i vergognosi video virali che stanno facendo impazzire i social

Su social media girano video virali che mostrano jet che decollano all’alba, missili che attraversano il cielo e esplosioni riprese al rallentatore in Iran. Le immagini stanno facendo il giro del web, catturando l’attenzione di molte persone e alimentando conversazioni online. Nessuna fonte ufficiale ha ancora fornito dettagli ufficiali o confermato la veridicità di queste clip.

Jet che decollano all’alba, missili che sfrecciano nel cielo, esplosioni filmate al rallentatore sull’Iran. E sotto, la Macarena. Oppure il tormentone estivo Nothing beats a Jet2 Holiday remixato con Danza Kuduro. A prima vista sembra il trailer di una parodia, invece è la comunicazione ufficiale di Casa Bianca e Forze di difesa israeliane. Nel pieno di un’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran che ha portato alla morte della Guida Suprema Ali Khamenei, la guerra si è trasformata in contenuto virale, con tanto di colonna sonora da villaggio vacanze e montaggio da TikTok. E ovviamente non sono mancate le polemiche online. Il 3 marzo 2026, sull’account ufficiale della Casa Bianca è comparso un video che documenta alcuni momenti dell’operazione militare battezzata “Epic Fury”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Bombardamenti a ritmo di Macarena, il video sui social della Casa Bianca è virale (e cringe)L’ultimo contenuto multimediale diffuso dalla presidenza degli Stati Uniti ha sollevato un dibattito etico senza precedenti.

Iran, Casa Bianca pubblica video di raid e bombardamenti con La Macarena di sottofondo | VIDEODopo il video dei coniugi Obama con il volto e il corpo di scimmie e la foto di Donald Trump su un trono e con la corona da re, la Casa Bianca ha...

