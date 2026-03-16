Il referendum ha visto un intervento deciso da parte di un leader politico, che ha accusato la sinistra di censurare le sue parole. Ha affermato che non si può parlare liberamente, paragonando il comportamento di un avvocato politico a quello di una ciminiera che emette fumo. Ha inoltre dichiarato di non ritenere sbagliato discutere della riforma, sostenendo di aver sempre creduto nelle proprie posizioni.

"Non credo di sbagliare a parlare del merito della riforma perché mi sono sempre fidata dell'intelligenza dei cittadini, e penso che la prima cosa che i cittadini vedono in questa campagna elettorale è che i toni sono oggettivamente oltre": Giorgia Meloni lo ha detto nello studio di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete4, parlando del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Poi ha aggiunto: "Quando i toni sono così accesi o gli scenari che si paventano sono così drammatici, spesso è perché non si può dire la verità. Cioè, quando non si sta nel merito è perché il merito viene temuto. E ci sta, perché molte delle persone... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, Meloni annienta la sinistra: "Non si può dire la verità. Se io vendo fumo, Conte è una ciminiera"

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