Su un post sui social, Andrée Ruth Shammah, regista e direttrice del Teatro Franco Parenti di Milano, ha invitato a partecipare a uno spettacolo con la premier. In poche ore, il commento ha ricevuto oltre 200 risposte, molte delle quali contenevano insulti provenienti da utenti di sinistra, che hanno accusato l’autrice di favorire il fascismo se si sostiene il Sì nel referendum.

Una raffica di commenti, oltre 200 in poche ore, ha invaso il post pubblicato sui social da Andrée Ruth Shammah, regista e direttrice artistica del Teatro Franco Parenti di Milano. Il motivo della polemica è la decisione di ospitare giovedì prossimo un appuntamento della campagna per il ‘Sì’ al referendum sulla giustizia promosso da Fratelli d’Italia, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I l post di Shammah su Facebook, con l’invito a “votare pensando alle prossime generazioni e non alle prossime elezioni ”, ha scatenato una valanga di reazioni indignate. Molti utenti hanno contestato duramente la scelta del teatro milanese, accusando la direzione di aver aperto le porte alla destra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, insulti della sinistra per un invito a teatro alla Meloni. Se sostieni il Sì sei un fascista…

Articoli correlati

"Feccia fascista, ladri". Gli insulti della sinistra al gazebo per il Sì al referendumCartelli con scritte gravemente offensive di fronte al banchetto di FdI a Chieri (Torino): “Strada pericolosa per la nostra democrazia”.

Referendum, la sinistra pensa alla Meloni, ma Elly Schlein si dimette se vince il sì?Da mesi, in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, molti politici, commentatori e osservatori della sinistra sono impegnati a...

Aggiornamenti e notizie su Referendum insulti della sinistra per...

Discussioni sull' argomento O me o te La sinistra si radicalizza, la destra s’irrigidisce, e finisce a torte in faccia mentre il mondo rotola; Meloni al Parenti, insulti alla Shammah; Antisemitismo, crescono i casi: nel 2025 ben 963 episodi; Referendum sulla giustizia: manifesti strappati e insulti sui social. L’unica risposta concreta a questo clima resta la partecipazione.

Feccia fascista, ladri. Gli insulti della sinistra al gazebo per il Sì al referendumCartelli con scritte gravemente offensive di fronte al banchetto di FdI a Chieri (Torino): Strada pericolosa per la nostra democrazia. Necessario l’intervento delle Forze dell’ordine ... msn.com

#Tg2000 - Iran e Ucraina, governo #Meloni corre ai ripari. Scoppia polemica su referendum #10marzo #Tv2000 #Governo #ConsiglioDeiMinistri #Iran #Ucraina #Politica #Referendum #Decreti #Italia #PalazzoChigi @tg2000it x.com

REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA, A DIAMANTE IL CONFRONTO PUBBLICO SULLE RAGIONI DEL “NO” Incontro promosso dai comitati territoriali dell’Alto Tirreno: magistrati, avvocati e docenti universitari discutono la riforma della magistratura propo facebook