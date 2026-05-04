Sd Arreda Infinity Copertino concede il bis | battuto il Brindisi 3-1

In un match che ha visto le ragazze di coach Luigi De Rosa mettere in campo determinazione e compattezza, Sd Arreda Infinity Copertino ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva nei play-off battendo il Brindisi con il punteggio di 3-1. La gara si è svolta a Copertino, dove le atlete hanno dimostrato impegno e tenacia, portando a casa i tre punti utili per la qualificazione.

COPERTINO - Con una prestazione tutto cuore, forza e solidità tecnica le ragazze di coach Luigi De Rosa conquistano la seconda vittoria consecutiva nella lotteria dei play-off. L'incontro si apre con il minuto di silenzio per ricordare Alex Zanardi, ex pilota di Formula Uno e atleta paralimpico.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Sd Arreda Infinity Copertino inarrestabile: battuto Calimera con un secco 3-0Le ragazze guidate da coach De Rosa centrano la quattordicesima vittoria consecutiva superando le avversarie nella penultima giornata della regular... Sd Arreda Infinity Copertino espugna Matera: netto 3 a O delle salentineCOPERTINO - La Sd Arreda Infinity Copertino apre nel migliore dei modi la sua corsa play-off e manda subito un segnale forte a tutte le pretendenti... Contenuti di approfondimento Si parla di: Sd Arreda Infinity Copertino espugna Matera: netto 3 a O delle salentine. Sd Arreda Infinity Copertino espugna Matera: netto 3 a O delle salentineCOPERTINO - La Sd Arreda Infinity Copertino apre nel migliore dei modi la sua corsa play-off e manda subito un segnale forte a tutte le pretendenti alla Serie C. Al Palasport Lanera di Matera le rag ... lecceprima.it La SD Arreda Infinity Copertino supera il Tricase con un secco 3-0Le ragazze di Coach De Rosa sbrigano la pratica Tricase in poco più di un’ora con un secco 3-0 concedendo praticamente nulla alle avversarie. Ancora una vittoria per l’Infinity Copertino che continua ... corrieresalentino.it