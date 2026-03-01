Primi veleni da campagna elettorale Scurria annuncia | Querelo De Luca

A poche ore dall'inizio ufficiale della campagna elettorale, si registrano i primi scontri tra i protagonisti. Un candidato annuncia pubblicamente di aver deciso di querelare un avversario, alimentando le tensioni già presenti. Le strategie si rinnovano, ma le discussioni si fanno più accese e dure, segnando un inizio già segnato da polemiche e confronti.

Nuove strategie, vecchie beghe. La campagna elettorale, a pochissime ore dal suo ufficiale inizio, si infiamma anzi si avvelena. Tutto secondo i canoni, visti i tempi strettissimi che impongono fin da subito di alzare i toni il più possibile. I due attori principali, almeno al momento, sono Cateno De Luca e Marcello Scurria. Due ex amici, oggi uno contro l'altro e avversari. Scurria, candidato dal centrodestra a sindaco, ha annunciato una querela nei confronti del leader di Sud Chiama Nord. Alla base c'è un argomento che un anno e mezzo fa ha tenuto banco, sancendo di fatto il divorzio tra i due. Scorie mai del tutto smaltite che...

Messina in fermento: Siracusano e De Luca a confronto, campagna elettorale tesa dopo le dimissioni di Basile.La campagna elettorale per il Comune di Messina è stata catapultata in una fase di crescente tensione, con un acceso botta e risposta tra il...

