Scuola settimana di scioperi | due giorni di mobilitazione lezioni a rischio

Nella settimana in corso, le scuole sono interessate da due giorni di sciopero previsti per mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. Durante queste giornate, le lezioni sono a rischio di svolgimento, con potenziali interruzioni dell’attività didattica. La mobilitazione coinvolge diverse istituzioni scolastiche e ha portato alla sospensione temporanea delle lezioni in molte scuole della città. La situazione è stata comunicata attraverso avvisi ufficiali alle famiglie e al personale scolastico.

Firenze, 4 maggio 2026 – Settimana di scioperi a scuola. Le giornate da cerchiare in rosso sono mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. Al centro delle proteste ci sono le prove Invalsi e, soprattutto, la riforma degli istituti tecnici, giudicata dai sindacati penalizzante per studenti e personale. Sciopero generale Cobas (6 e 7 maggio). A proclamare lo sciopero generale per entrambe le giornate sono i Cobas, con iniziative diffuse su tutto il territorio. La mobilitazione coinvolge scuole di ogni ordine e grado e punta a contestare innanzitutto le prove Invalsi, definite dal sindacato «quiz inutili e dannosi» che «non misurano competenze reali»....🔗 Leggi su Lanazione.it

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