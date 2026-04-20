Scioperi della scuola lezioni a rischio | il calendario delle proteste

Il calendario delle proteste nel settore scolastico include uno sciopero programmato per il 20 aprile. Nonostante la fine dell’anno scolastico sia vicina, sono previsti altri scioperi nel mese e mezzo successivo, con alcune agitazioni già annunciate anche per il mese di maggio. Durante questo periodo si susseguiranno inoltre diverse festività e ponti, che potrebbero influenzare le attività delle scuole e le lezioni programmate.

La scuola sciopera il 20 aprile. Anche se l’anno scolastico è quasi giunto al termine, nel mese e mezzo rimanente ci saranno diversi scioperi e sono state già annunciate altre agitazioni a maggio, oltre a feste e ponti. Per i genitori inizia un periodo di difficile gestione, mentre per i lavoratori del settore scolastico si prospettano sei settimane di mobilitazioni. Con il calendario di aprile giunto oltre la propria metà, la prima data dello sciopero da segnare in rosso sul calendario è lunedì 20 aprile. Tutto il personale della scuola, dell’università e della ricerca si ferma per l’intera giornata. Vista l’ampia partecipazione, anche le rivendicazioni dello sciopero sono ampie e variegate e vanno dagli stipendi in linea con gli standard europei fino al miglioramento delle condizioni dell’ edilizia scolastica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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