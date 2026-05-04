Il 6 e il 7 maggio 2026 si terranno scioperi nazionali nel settore scolastico che coinvolgeranno diverse sigle sindacali. La mobilitazione potrebbe causare disagi alle lezioni in tutta Italia, con scuole che potrebbero rimanere chiuse o registrare riduzioni di orario. La protesta coinvolge varie categorie di insegnanti e personale scolastico, e sono previste manifestazioni in diverse città del paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due giorni di mobilitazione nazionale. Le lezioni potrebbero subire forti disagi tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2026, a causa di una serie di scioperi proclamati da diverse sigle sindacali, tra cui Cobas e Usb. Le proteste coinvolgeranno insegnanti, personale Ata e dirigenti scolastici, con possibili ripercussioni sull’attività didattica in numerose scuole italiane. Previste anche manifestazioni in molte città. Modalità degli scioperi. Le mobilitazioni si articoleranno in forme diverse nelle due giornate. Per entrambi i giorni è stato proclamato uno sciopero generale da Cobas Scuola e Usb, esteso a tutto il personale scolastico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scuola, scioperi il 6 e 7 maggio: lezioni a rischio in tutta Italia

Notizie correlate

Leggi anche: Scioperi della scuola, lezioni a rischio: il calendario delle proteste

Sciopero scuola e trasporti venerdì 27 marzo: lezioni a rischio, metro e bus fermi in tutta Italia. Le fasce garantiteVenerdì 27 marzo è sciopero generale in Italia: a rischio lezioni scolastiche, trasporti pubblici urbani e aggiornamenti dell'informazione...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Scuola, sciopero il 6 e 7 maggio: Invalsi nel mirino, rischio stop alle lezioni; Scuola, scioperi del 6 e 7 maggio: lezioni a rischio. Cosa sapere; Sciopero scuola il 6 e 7 maggio: coinvolte più sigle, anche astensioni legate alle prove INVALSI; Maggio di fuoco nelle scuole di Roma: scioperi e didattica a rischio. Anche nei nidi convenzionati.

Sciopero della scuola il 6 e 7 maggio, gli orari delle lezioni e i possibili disagiTra il 6 e il 7 maggio si terranno una serie di scioperi che coinvolgeranno il mondo della scuola, con conseguenze per ogni ordine e grado ... quifinanza.it

La scuola sciopera il 6 e il 7 maggio contro Invalsi, riforma istituti tecnici, precarietàLeggi su Sky TG24 l'articolo La scuola sciopera il 6 e il 7 maggio contro Invalsi, riforma istituti tecnici, precarietà ... tg24.sky.it

Orizzonte Scuola - facebook.com facebook

Quando si chiede agli italiani la lista delle loro priorità, la scuola è sempre in fondo alla lista. Sarà per quello che nessun partito ci investe politicamente. Eppure noi del @Partito_Libdem pensiamo che PTDS: Parte Tutto Dalla Scuola. Se quando guardi una st x.com