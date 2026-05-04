Scuola sciopero 6 e 7 maggio | lezioni a rischio il perché della protesta

Il prossimo 6 e 7 maggio si svolgeranno due giorni di sciopero che coinvolgeranno le scuole, mettendo a rischio le lezioni previste in quei giorni. Diversi sindacati, tra cui Cobas e Usb, hanno annunciato la protesta, motivandola con le loro ragioni. La proclamazione interessa le istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale, con ripercussioni sulle attività didattiche programmate.

(Adnkronos) – Lezioni a rischio mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. Diverse sigle sindacali, tra cui Cobas e Usb, hanno indetto uno sciopero. Alla protesta – contro le prove Invalsi e contro la riforma degli istituti tecnici – aderiscono gli insegnanti, personale ATA e dirigenti scolastici. Previste diverse manifestazioni in decine di città. Lo sciopero, aggiunge. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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