Sciopero scuola rischio stop delle lezioni in molti istituti di Napoli

Il prossimo 27 marzo 2026 oltre allo sciopero dei trasporti è stato annunciato anche quello della scuola, con possibile stop delle lezioni, totale o parziale, per il personale che aderirà all'agitazione. La protesta interessa il Personale Docente e Dirigente, quello ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA). “Si comunica che SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – ha proclamato uno sciopero nazionale per il Comparto e l’Area Istruzione e Ricerca per l’intera giornata del 27 marzo 2026. Per le motivazioni dello sciopero è possibile consultare il sito del mim. Il personale, come sempre, riceverà un questionario di rilevazione, la cui compilazione è su base volontaria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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