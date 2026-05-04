Il 6 e il 7 maggio 2026 sono previsti due giorni di sciopero nel settore scolastico, organizzati dai sindacati. Durante queste giornate, le lezioni potrebbero subire variazioni o cancellazioni, con possibili disagi per studenti, insegnanti e famiglie. L’agitazione coinvolge l’intero comparto dell’istruzione, interessando tutte le scuole del territorio. Le scuole stanno comunicando alle famiglie eventuali modifiche agli orari e alle attività previste.

I sindacati hanno organizzato una serie di scioperi che coinvolgeranno tutto il comparto della scuola e dell’istruzione e che si svolgeranno tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2026. Le mobilitazioni hanno l’obiettivo di protestare contro alcune riforme degli istituti tecnici, contro le prove Invalsi, e contro il recente rinnovo del contratto degli insegnanti, giudicato inadeguato. Per le famiglie questo potrebbe però comportare disagi, perché alcuni istituti potrebbero non avere personale sufficiente per svolgere le lezioni. Di conseguenza gli orari scolastici di quelle giornate potrebbero ridursi, con il rischio concreto che alcune scuole siano costrette a chiudere per la giornata.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero della scuola il 6 e 7 maggio, gli orari delle lezioni e i possibili disagi

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