Lombardia 2025 | 2.000 corsisti e 15.000 ore di formazione

Nel 2025, la Lombardia ha visto oltre 2.000 corsisti partecipare a programmi di formazione professionale, accumulando complessivamente circa 15.000 ore di lezione. Questa iniziativa si inserisce in un quadro di investimenti dedicati allo sviluppo delle competenze e alla crescita del settore formativo regionale. I dati mostrano un impegno costante nel rafforzare l’offerta educativa rivolta a chi cerca nuove opportunità di lavoro o aggiornamenti professionali.

La formazione professionale si conferma motore economico per la Lombardia nel 2025. Iziwork ha registrato oltre 2.000 corsisti e 15.000 ore di apprendimento erogato. L’iniziativa, gestita dall’Osservatorio dell’azienda, copre settori vitali come l’industria manifatturiera e il turismo. La partecipazione femminile domina i dati statistici con una quota del 68% sul totale dei partecipanti ai percorsi formativi. Il peso dei numeri e la geografia della formazione. Nel corso dell’anno solare appena concluso, l’organizzazione ha attivato un numero significativo di percorsi didattici. Il conteggio ufficiale indica che sono stati svolti più di 400 corsi distinti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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