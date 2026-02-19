Chivu e Barella nel mirino si salva soltanto Pio | Bodo-Inter le reazioni dei tifosi

La sconfitta dell’Inter contro il Bodo Glimt ha scatenato i tifosi sui social, dove criticano duramente la prestazione della squadra. Tra le polemiche emergono le critiche a Chivu e Barella, ritenuti i principali responsabili. Solo Pio, il portiere, riceve un apprezzamento, grazie alle parate decisive. Molti fan si chiedono come la squadra possa migliorare e sottolineano l’importanza di cambiare atteggiamento in vista delle prossime partite. I commenti dei tifosi si moltiplicano in rete, creando un coro di insoddisfazione.

