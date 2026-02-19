Chivu e Barella nel mirino si salva soltanto Pio | Bodo-Inter le reazioni dei tifosi
La sconfitta dell’Inter contro il Bodo Glimt ha scatenato i tifosi sui social, dove criticano duramente la prestazione della squadra. Tra le polemiche emergono le critiche a Chivu e Barella, ritenuti i principali responsabili. Solo Pio, il portiere, riceve un apprezzamento, grazie alle parate decisive. Molti fan si chiedono come la squadra possa migliorare e sottolineano l’importanza di cambiare atteggiamento in vista delle prossime partite. I commenti dei tifosi si moltiplicano in rete, creando un coro di insoddisfazione.
Dopo la sconfitta in casa del Bodo Glimt, i tifosi dell'Inter si scatenano sui social: guarda il video con i loro commenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pagelle Bodo Glimt Inter: difesa colabrodo, Lautaro un fantasma, si salva solo Pio!Il Bodo Glimt ha battuto l’Inter all’Aspmyra Stadion, grazie a una difesa che ha concesso troppi spazi e a Lautaro Martinez che non è riuscito a incidere.
L'impatto di Chivu, il Mondiale di Dimarco e... i cambi: Sassuolo-Inter, le reazioni dei tifosiDopo la vittoria schiacciante contro il Sassuolo, i tifosi dell'Inter si sono scatenati sui social.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juve, Chivu ritrova il centrocampo: Calhanoglu e Barella convocati per il Derby d'Italia; Arriva la Juve: Chivu ritrova Barella e Calhanoglu per il Derby d'Italia; Inter-Juve, la conferenza di Chivu LIVE; Inter, Calhanoglu e Barella in gruppo: Difficilmente li rischierà entrambi. Chivu tentato da….
Inter, infortuni Calhanoglu e Barella: Chivu svela la data del ritorno in campoTengono banco gli infortuni di Calhanoglu e Barella in vista dei prossimi impegni dei nerazzurri. Come confermato da Chivu al termine della sfida di Coppa Italia contro il Torino, i due centrocampisti ... fantamaster.it
Inter-Juve, Chivu tentato da Barella e Calhanoglu: Zielinski è l’uomo in piùInter-Juve, Chivu tentato da Barella e Calhanoglu: Zielinski è l’uomo in più. Il Derby d’Italia si decide in mezzo al campo. In Inter-Juve l’equilibrio passa ... tuttojuve.com
IL BODO FA IL 3-1 CONTRO L'INTER facebook
Disastro #Inter, il Bodo/Glimt vince 3-1 in Norvegia: qualificazione agli ottavi di Champions League quasi compromessa. x.com