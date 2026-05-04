Il dirigente sportivo ha commentato la situazione della squadra, sottolineando che non ci sono state grandi variazioni rispetto al passato. Ha evidenziato come siano stati mantenuti gli stessi elementi di base, puntando sulla continuità di un progetto avviato da diversi anni. In particolare, ha espresso fiducia nel contributo di alcuni membri dello staff tecnico e nella stabilità della rosa, senza indicare cambiamenti significativi nelle strategie o nelle scelte recenti.

ROMA - "Da Inzaghi e Chivu, tutto sommato è cambiato poco. Abbiamo dato spazio alla continuità di un progetto, di un modello che portiamo avanti da qualche anno. Sottolineo con umiltà e orgoglio il fatto che questo management ha vinto tre scudetti negli ultimi cinque anni con tre allenatori diversi: Conte, Inzaghi e adesso Chivu. Le proprietà erano diverse, ma entrambe hanno dato delega ampia al management. Abbiamo costruito un modello, che contiene dei valori importanti e che ha dato la possibilità a questi tre grandi professionisti di arrivare meritatamente a vincere lo scudetto". Così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul 21esimo scudetto nerazzurro, conquistato matematicamente ieri sera grazie al 2-0 sul Parma.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Marotta "Costruito un modello vincente, mai avuto dubbi su Chivu"

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