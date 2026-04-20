Ausilio chiarisce | Mai avuto dubbi su Chivu Bastoni ha un contratto con l’Inter ecco quale sarà il suo futuro

Il direttore sportivo dell’Inter ha commentato le situazioni di alcuni giocatori della rosa. Ha affermato di non aver mai avuto dubbi su Chivu e ha confermato che Bastoni ha un contratto in corso con il club, senza indicare eventuali cambiamenti futuri. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su questioni di attualità legate alla squadra nerazzurra, senza aggiungere dettagli su altre questioni interne.

Tonali, il ritorno in Serie A è utopia: un ostacolo blocca qualsiasi sogno! È testa a testa tra queste due big europee per averlo in estate Liverpool, fumata bianca per il rinnovo di contratto di un big. Lui esce allo scoperto: «Siamo vicini ad un accordo!». Novità importanti in casa Reds Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Zaniolo, ladri nella casa dell’attaccante! La denuncia (ironica) sui social: «Qualche borsetta potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ausilio chiarisce: «Mai avuto dubbi su Chivu. Bastoni ha un contratto con l’Inter, ecco quale sarà il suo futuro» Notizie correlate Ausilio sicuro: «Chivu? Mai avuto dubbi e Bastoni ha un contratto con noi. Sul calcio italiano dico che…»di Paolo MoramarcoAusilio ha parlato al margine dell’evento Inside the Sport 2026. Carnevale ‘gioca’ il suo Napoli Roma: «Azzurri forti ma con gli infortuni è difficile…Malen ha risolto il problema gol. Ecco quale sarà il futuro di Conte»Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il...