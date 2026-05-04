Scudetto Inter l’emozione di Zanetti | Chivu un fratello Lautaro è la nostra storia

Nel corso di una dichiarazione, l’ex calciatore e leggenda dell’Inter ha espresso grande entusiasmo per il ventunesimo scudetto della squadra, sottolineando il ruolo fondamentale dell’allenatore e la crescita personale del capitano. Ha anche ricordato la forte amicizia tra Chivu e il gruppo, definendo il difensore come un fratello, e ha riconosciuto l’importanza di Lautaro nel percorso vincente del club.

Inter News 24 Scudetto Inter, Zanetti celebra la conquista del ventunesimo tricolore elogiando il lavoro del tecnico e la crescita umana del capitano. La festa per la conquista del 21esimo scudetto in casa Inter non accenna a fermarsi. Ai microfoni di Sky Sport, il vicepresidente Javier Zanetti ha voluto rendere omaggio ai protagonisti di questa cavalcata trionfale, riservando un pensiero profondo a Cristian Chivu, l’allenatore che ha saputo guidare il gruppo verso il titolo. Zanetti ha dichiarato: «Sono felicissimo per Chivu, è un fratello e conoscendolo da quando allenava la Primavera si vedeva la passione: ha colto l’opportunità e ci ha portato a vincere in una maniera consapevole e credendo nel suo lavoro.🔗 Leggi su Internews24.com

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