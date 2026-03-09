In occasione dei 118 anni di storia dell'Inter, Javier Zanetti ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram. Il leggendario ex calciatore si è rivolto ai tifosi e alla società, celebrando il lungo percorso della squadra. La comunicazione si concentra sulla storia e sull'importanza del club, senza entrare in dettagli o motivazioni.

Inter News 24 Zanetti sul suo profilo Instagram ha mandato un bellissimo messaggio per i 118 anni di storia dell’Inter. Javier Zanetti, storico capitano ed attuale vice Presidente dell’Inter, ha mandato un bellissimo messaggio per il compleanno del club. Oggi la società nerazzurra, nata il 9 marzo del 1908, compie ben 118 anni. IL MESSAGGIO – «118 anni di storia della nostra amata Inter. passa il tempo e il senso d’appartenenza è sempre più forte. Vittorie, sconfitte. ma l’amore va oltre. L’amore è per i nostri valori, il DNA dell’Inter, una seconda pelle ogni giorno. Orgoglioso di essere interista, oggi più che mai.???? BUON COMPLEANNO, INTER!!!!». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zanetti: «118 anni di storia della nostra amata Inter. Oggi più che mai…»

