L'Inter ha conquistato il suo 21° scudetto, vincendo il campionato con tre gare di anticipo davanti ai propri tifosi. Tra i protagonisti della stagione, spiccano le valutazioni elevate per alcuni giocatori: Dimarco con un assist costante, Lautaro che entra nella storia del club, Esposito che ha avuto un impatto significativo, Zielinski tornato in forma e Chivu con una prestazione da 9. La squadra si prepara a celebrare il titolo, mentre i tifosi seguono con entusiasmo.

E così l'Inter si cuce nuovamente lo scudetto sul petto. I nerazzurri vincono il tricolore numero 21 della propria storia con tre giornate d'anticipo e lo fanno davanti al popolo di San Siro, in occasione del match contro il Parma. Proprio contro la squadra che un anno fa Cristian Chivu guidava alla salvezza, una di quelle coincidenze che solo il calcio può regalare. Un campionato dominato dall'Inter, nonostante qualche incidente di percorso che però non ha mai fatto perdere la rotta al gruppo, anche grazie alla leadership di un allenatore giovane ma già con la stoffa dei più grandi. Un'Inter trascinata dai gol del solito...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Inter, pagellone dello scudetto: Dimarco (9) assist senza sosta, Lautaro (9) nella storia del club, Pio Esposito (8) che impatto, Zielinski (8) è tornato, Chivu (9)

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Il pagellone dello scudetto dell'Inter: parte sempre tutto da Lautaro (9), Calhanoglu uno Swarowski (8), Dimarco ministro delle Poste (9)Il più amato, il più criticato, il più atteso. Con «Bare» non ci sono mezze misure: quando fa fatica rischia di avvitarsi su sé stesso, ma quando inizia a girare al ritmo giusto, allora fa crescere ... corriere.it