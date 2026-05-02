Il Napoli ha concluso la partita a Como con un pareggio, mentre l’Inter si avvicina sempre di più alla conquista dello scudetto. La distanza tra le due squadre si riduce, e per l’Inter diventa questione di poche giornate. In questa fase, la corsa al titolo sembra ormai definita, con l’obiettivo di ottenere la vittoria già in questo fine settimana.

Il Napoli pareggia a Como e permette all’Inter di avvicinarsi sempre di più alla festa scudetto. Ormai da un paio di settimane non è più una questione di “ se “, ma di “ quando ” per la squadra di Cristian Chivu e questo sembra essere davvero il weekend giusto. Al “Sinigaglia” di Como finisce 0-0 tra la formazione di Cesc Fabregas e quella di Antonio Conte. Una partita comunque piacevole, con il Como che ha sfiorato il gol in più occasioni nel primo tempo e il Napoli che ha colpito il palo a 5 dalla fine con Politano. Un punto comunque positivo per la squadra di Conte in ottica Champions, meno per i lombardi. A beneficiarne maggiormente è però appunto l’Inter, che ora non sarà più obbligata a vincere contro il Parma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Napoli pareggia a Como, l’Inter è ancora più vicina allo scudetto: cosa serve per diventare campioni d’Italia

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