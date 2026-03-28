Durante una conferenza stampa, un rappresentante dell’Inter ha confermato che il giocatore è alla sua prima stagione con il club e che la squadra proseguirà con lui a lungo termine. Ha inoltre aggiunto che la squadra è ancora impegnata in due competizioni e che si mantiene la fiducia nel percorso intrapreso. La comunicazione si è focalizzata sullo stato attuale del rapporto tra il club e il calciatore.

Calciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche Casemiro, segnali chiari dal brasiliano: niente Arabia, priorità all’Europa. L’Inter fiuta il colpo e Chivu sogna Mercato Napoli, dalla Turchia filtra ottimismo: il Galatasaray è pronto a riscattare Lang! Le cifre Calciomercato Inter, da un Koné all’altro: che intreccio con Roma e Sassuolo per Manu e Ismael! Lecce, allarme a centrocampo: Gandelman prosegue con il differenziato! In dubbio per la sfida contro l’Atalanta Casemiro, segnali chiari dal brasiliano: niente Arabia, priorità all’Europa. L’Inter fiuta il colpo e Chivu sogna Obert non ha dubbi: «Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi del Cagliari. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Chivu Inter, Zanetti lo blinda: «Lui è qui alla prima stagione, siamo in lotta ancora su due fronti e siamo fiduciosi»

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Inter prima anche nella sfortuna I nerazzurri spiccano in molte statistiche, confermando quanto di buono fatto dalla squadra di Cristian Chivu in questa stagione, ma sono primi anche nella sfortuna: ben 18 pali colpiti in 30 giornate! Messe in fila Juventus, - facebook.com facebook