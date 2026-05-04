Scudetto Inter le pagelle dei nerazzurri | Dimarco e Calhanoglu insostituibili

Nella stagione in corso, alcuni giocatori dell'Inter si sono distinti per le loro prestazioni. Dimarco e Calhanoglu sono stati considerati insostituibili, mentre Lautaro ha mantenuto un rendimento costante come punta di riferimento. Inoltre, Akanji ha mostrato un buon livello di gioco fin dalle prime partite. Questi elementi sono stati evidenziati nelle analisi delle partite e nelle valutazioni tecniche della squadra nerazzurra.

La miglior stagione in carriera di Dimarco e Calhanoglu, la garanzia Lautaro, l’ottimo impatto di Akanji. Queste le pagelle dei giocatori dell’ Inter campione d’Italia. Yann Sommer, 7: All’ultimo valzer in nerazzurro riesce a cucirsi lo scudetto sul petto. Non possiede più l’esplosività dei giorni migliori, ma resta un portiere affidabile.. Josep Martinez, 6.5: Stagione non facile per il giovane portiere indagato per omicidio stradale dopo aver investito un uomo di 81 anni che si stava spostando su una carrozzina elettrica. Chivu gli ha dato fiducia soprattutto in Coppa Italia, lui ha risposto presente candidandosi per un ruolo da protagonista nel futuro.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scudetto Inter, le pagelle dei nerazzurri: Dimarco e Calhanoglu insostituibili Notizie correlate Pagelle Inter Genoa, Dimarco e Calhanoglu da sogno. Amorim da incubo. I nerazzurri scappano in classifica- I VOTICalciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea... Pagelle Inter Como, partita ‘pazza’ dei nerazzurri! Rimonta storica, con un super Calhanoglu – I VOTIBastoni Barcellona, Flick svela: «Ci stiamo concentrando anche sulla prossima stagione, il che è normale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inter campione d'Italia, le pagelle scudetto di Stefano De Grandis; Il pagellone dell'Inter Campione d'Italia: Dimarco MVP, Calha e Lautaro trascinatori; Inter, le pagelle scudetto. Chivu, Dimarco e Lautaro da 10: i tre volti del trionfo; Inter, le Pagelle dello scudetto. LE PAGELLE SCUDETTO DELL’INTER: Calhanoglu e Lautaro trascinatori, Thuram insufficiente. Sorpresa Zielinski, Luis Henrique non all’altezzaPagelle Scudetto Inter da Lautaro Martinez e Calhanoglu a Dimarco passando per Chivu Thuram Sommer Barella e Luis Henrique ... calciomercato.it Scudetto Inter: le pagelle, Lautaro leader e Dimarco decisivo- SOMMER 5.5: una annata sottotono per il portiere svizzero. Quasi mai decisivo, spesso (come nel derby d'andata o con la Juve a Torino) è stato il punto debole nella squadra di Chivu Non è bastata ... ansa.it Inter-Parma 2-0, a San Siro la festa scudetto nerazzurra x.com Festa Inter a San Siro per la vittoria dello Scudetto - facebook.com facebook