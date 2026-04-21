Nella partita di andata delle semifinali di Coppa Italia 202526, l’Inter ha affrontato il Como in un incontro definito da molti come “pazza”. Dopo un inizio difficile, i nerazzurri sono riusciti a rimontare un risultato sfavorevole grazie a una prestazione individuale di rilievo di Calhanoglu. I voti e i giudizi sui protagonisti del match sono stati pubblicati al termine dell'incontro, che ha visto entrambe le squadre protagoniste di un confronto intenso e ricco di emozioni.

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© Calcionews24.com - Pagelle Inter Como, partita ‘pazza’ dei nerazzurri! Rimonta storica, con un super Calhanoglu – I VOTI

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