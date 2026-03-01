Pagelle Inter Genoa Dimarco e Calhanoglu da sogno Amorim da incubo I nerazzurri scappano in classifica- I VOTI

Durante la 27ª giornata di Serie A, l'Inter ha ottenuto una vittoria contro il Genoa con prestazioni notevoli di Dimarco e Calhanoglu, che sono stati valutati con voti elevati. Dall'altra parte, Amorim ha avuto una prova deludente. La squadra nerazzurra ha così allungato la propria distanza in classifica, mentre i voti assegnati ai giocatori riflettono le loro prestazioni sul campo.

PAGELLE e TABELLINO Inter-Genoa 2-0: Dimarco pazzesco, Thuram floppa ancora. Ekuban impatta beneINTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij (66? Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski (76? Frattesi), Mkhitaryan (58? Calhanoglu), Dimarco; Thuram (58? Pio Esposito), Bonny (76? ... Inter-Genoa 2-0, le pagelle: De Vrij convince (6,5), Dimarco solita perla (7,5). Mkhitaryan, colpi da campione (7)A San Siro, l'Inter vince ancora e allunga in testa alla classifica di Serie A. Battuto il Genoa per 2-0 grazie alle reti di Dimarco (31') e Calhanoglu (su rigore al 70').