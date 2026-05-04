Il difensore dell'Inter ha condiviso su Instagram la sua soddisfazione per il secondo scudetto conquistato con la squadra, sottolineando di non essere mai stato solo durante questa stagione. La celebrazione è stata accompagnata anche da un commento dell'ex presidente, che ha espresso il suo apprezzamento per il risultato ottenuto. La vittoria rappresenta il 21esimo titolo di campione d’Italia per il club.

Inter News 24 Scudetto Inter, il difensore nerazzurro affida a Instagram la sua gioia per il 21esimo titolo, ricevendo anche l’omaggio dell’ex presidente Zhang. La festa per il 21esimo scudetto dell’Inter trova la sua voce anche attraverso i protagonisti che hanno blindato la difesa nerazzurra per tutta la stagione. Alessandro Bastoni, tra i leader indiscussi del gruppo guidato da Cristian Chivu, ha voluto celebrare il traguardo con un messaggio toccante sul proprio profilo Instagram, sottolineando il legame profondo con l’ambiente e la forza collettiva della squadra. Il difensore ha scritto: «Questo vale di più: non sono mai stato da solo, affrontando tutto, ho sentito il supporto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». E commenta anche Zhang

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