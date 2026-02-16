Moratti ha commentato il caso Bastoni-Kalulu dopo la partita tra Inter e Juventus, sottolineando come le decisioni arbitrali abbiano alimentato le polemiche e acceso il dibattito tra tifosi e commentatori. La discussione si è intensificata sui social, dove molti hanno criticato le scelte del direttore di gara, proprio mentre i giocatori si scambiano accuse sui campi.

La scia di tensione lasciata da Inter-Juventus non accenna a dissolversi. Tra polemiche arbitrali e discussioni social, il confronto che ha infiammato San Siro continua a far discutere appassionati e addetti ai lavori. L’episodio centrale, il contatto tra Bastoni e Kalulu, ha acceso dibattiti accesi e opinioni contrastanti, ma a fare chiarezza ci ha pensato chi di calcio italiano ha vissuto le battaglie più emblematiche: Massimo Moratti, ex presidente dell’ Inter, intervenuto con parole nette e senza filtri. Il contatto Bastoni-Kalulu: simulazione o fallo?. Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Moratti non ha usato giri di parole parlando della famosa azione: “Le simulazioni mi infastidiscono, hanno fatto venire la noia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inter-Juve, Moratti commenta il caso Bastoni-Kalulu tra Scudetto e polemiche

Moratti si è espresso sulle polemiche tra Inter e Juventus, accusando i bianconeri di lamentarsi e di voler sembrare vittime, mentre il difensore Bastoni si trova al centro di accuse che lo hanno coinvolto in una vera e propria tempesta mediatica.

Il 'caso Bastoni' ha scatenato reazioni politiche dopo l'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus, causata dalla simulazione di Bastoni che ha portato al secondo giallo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.