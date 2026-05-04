Scudetto Inter anche Infantino festeggia | su Instagram un cuore nerazzurro e la scritta ‘Amala

Su Instagram, il presidente della FIFA ha condiviso un’immagine con un cuore nerazzurro e la scritta “Amala”, accompagnata dagli applausi. La foto mostra un messaggio di celebrazione per lo scudetto vinto dall’Inter, con i colori sociali della squadra e un tono di festa. La condivisione ha attirato l’attenzione tra i tifosi e gli appassionati di calcio, che hanno commentato con entusiasmo.

La parola ‘Amala’ affiancata da un cuore nero e uno azzurro e l’emoticon degli applausi. Anche Gianni Infantino, presidente della Fifa e tifoso dell’Inter, ha applaudito lo scudetto conquistato ieri dalla squadra di Cristian Chivu pubblicando una story sul proprio profilo Instagram che riprendeva i festeggiamenti andati in scena ieri sera in Piazza Duomo a Milano. Filippine, terremoto di magnitudo 6.0 a Samar: le immagini delle telecamere di sorveglianza New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scudetto Inter, anche Infantino festeggia: su Instagram un cuore nerazzurro e la scritta ‘Amala” Inter scudetto song #inter #canzone #italia #calcio #perte #serie #scudetto Notizie correlate Scudetto Inter, anche i numeri certificano il dominio nerazzurro: gol segnati e differenza reti, che abisso con le altre!di Redazione Inter News 24Scudetto Inter, i nerazzurri vincono il 21esimo tricolore e anche i numeri certificano il dominio della squadra di Chivu... Leggi anche: Inter campione d’Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inter, festa scudetto rimandata: quando può arrivare il tricolore numero 21? Le date; Inter, scudetto a un passo: tutti gli scenari per la vittoria aritmetica (anche senza giocare). Le combinazioni; Juve, Napoli e Milan sui social: Congratulazioni all'Inter per lo scudetto; Inter-Parma, è qui la festa? I dettagli della giornata da scudetto. Anche Infantino si unisce alla festa scudetto dell'Inter. Sui social arriva la dedica: AmalaTra le numerose personalità esterne al mondo Inter che si stanno unendo ai festeggiamenti per il ventunesimo scudetto nerazzurro, spicca anche. m.tuttomercatoweb.com L'Inter vince lo Scudetto, arrivano gli auguri del presidente FIFA Infantino: Amala!La vittoria per 2-0 contro il Parma a San Siro ha consegnato all’Inter il 21° Scudetto della sua storia, con tre giornate d’anticipo. Un traguardo che ha fatto esplodere la festa ... tuttojuve.com Le congratulazioni della Lega Serie A per lo Scudetto dell'Inter appaiono "leggermente" sopra le righe... Cosa ne pensate - facebook.com facebook Scudetto Inter, Calhanoglu imita Michael Jackson con il 'Moonwalk' #SkySport x.com