Inter campione d’Italia lo scudetto è nerazzurro | la videonews

L'Inter ha conquistato lo scudetto dopo aver battuto il Parma 2-0 a San Siro. Le reti di Thuram e Mkhitaryan hanno portato alla vittoria e alla certezza matematica del titolo. Non ci sono stati imprevisti durante la partita, e la squadra ha festeggiato il suo decimo titolo di campione d’Italia. La partita si è svolta senza incidenti e ha concluso il campionato con questa vittoria.

(Adnkronos) – Nessun imprevisto a San Siro. L’Inter batte il Parma e si prende lo scudetto. La certezza matematica del titolo arriva dopo il 2-0 contro i gialloblù, con le reti di Thuram e Mkhitaryhan a sigillare il tricolore. È un trionfo che arriva in casa, al Meazza, come non succedeva dal 28 maggio 1989, quando la squadra di Giovanni Trapattoni vinse 2-1 contro il Napoli di Maradona. Trentasette anni dopo, i tifosi nerazzurri, quasi 75mila quelli presenti stasera a San Siro, hanno dato il primo abbraccio alla squadra al triplice fischio. Ora si riuniranno, pian piano, nei punti nevralgici di Milano. Dal Duomo a Piazza Castello. Per una lunga notte di festa.🔗 Leggi su Webmagazine24.it INTER CAMPIONE D’ITALIA AURORA SCOPPIA IN LACRIME! Notizie correlate Inter campione d’Italia, Marotta: “È lo Scudetto di Chivu”Milano, 3 maggio 2026 – Lo Scudetto 2025/2026 è dell’Inter, che lo scuce dalle maglie del Napoli e lo fissa sul nerazzurro di una squadra dominante e... Inter campione d’Italia per la 21ª volta! Chivu vince lo Scudetto dopo un campionato stradominatoL'Inter batte il Parma a San Siro (2-0) e fa esplodere la festa per la conquista del titolo tricolore. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Inter campione d'Italia per la 21? volta! In 12 mesi dalla notte più nera al trionfo firmato Chivu; L'Inter è campione d'Italia: la festa scudetto dei neroazzurri - la diretta; Lo scudetto dell’Inter che non doveva vincere: dalla crisi all’inchiesta fino al dominio | Il film del trionfo. L'Inter è campione d'ItaliaAll'80' INTER-Parma 2-0!! Rete di Henrikh Mkhitaryan! Raddoppia l'inter con Mkhitaryan che deve solo appoggiare in porta sull'assist delizioso di Lautaro Martinez che galleggia sulla linea del fuorig ... ansa.it Inter campione d'Italia, festa a San Siro: Parma battuto 2-0, è il 21° scudettoThuram e Mkhitaryan firmano il successo che vale il titolo. Cristian Chivu entra nella storia: è il secondo nerazzurro di sempre a vincere il campionato sia da giocatore che da allenatore. today.it Chivu, Lautaro, Thuram, Barella: le voci dell'Inter campione d'Italia - facebook.com facebook #Chivu, Lautaro, Thuram, Barella: le voci dell'Inter campione d'Italia x.com