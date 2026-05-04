L’Inter ha vinto il suo 21° scudetto sotto la guida di Cristian Chivu, che ha preso in mano la squadra dopo l’addio di Inzaghi. La stagione si è conclusa con una vittoria della formazione nerazzurra, mentre il Napoli ha subito numerosi infortuni, influenzando le sue prestazioni. La Serie A si presenta con un livello tecnico più basso rispetto agli anni precedenti, con poche squadre che hanno mostrato continuità e competitività.

I nerazzurri festeggiano il tricolore in un campionato impoverito, mentre gli azzurri riflettono su una stagione distrutta dall'emergenza medica. L’Inter conquista il 21° Scudetto della sua storia sotto la guida di Cristian Chivu, capace di normalizzare l’ambiente post-Inzaghi e di dominare una Serie A tecnicamente impoverita. Il tecnico rumeno ha costruito il successo su acquisti mirati come Pio Esposito, Bonny e Akanji. Il Napoli di Antonio Conte, unica vera antagonista della vigilia, ha visto naufragare le proprie ambizioni a causa di un’ecatombe di infortuni che ha stravolto la squadra, costringendo il tecnico a passare dal tridente Kvaratskhelia-Osimhen-Politano a un attacco d’emergenza con Elmas, Hojlund e Vergara.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Scudetto all’Inter di Chivu, Napoli distrutto dagli infortuni in una Serie A sempre più mediocre

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