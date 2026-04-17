Ieri sera negli studi “Netweek Calcio Show” tra i vari temi trattato c’è stato quello dell’Inter che è molto vicina a vincere il campionato 202526. L’opinionista e tifoso juventino, Francesco Oppini, pur ammettendo i meriti della squadra nerazzurro, ha voluto mettere in risalto alcune cose di questa stagione, ridimensionando la narrazione e lanciando una frecciata . L'articolo Oppini al veleno: “Chivu ha le maschere. Inter ha vinto uno scudetto tra i più scarsi di sempre. Juve la più penalizzata, con 10 punti in più vediamo cosa.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Oppini sbeffeggia l’Inter: “Interismo, Cuadrado da tuffatore a valore aggiunto, Lukaku da dominatore a colui che.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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