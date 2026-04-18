Ancestrale e La ricetta di Danilo | doppio appuntamento teatrale nel weekend da Gilda Sconzajuocu
Nel fine settimana, presso il teatro Gilda Sconzajuocu si svolgeranno due spettacoli. Il primo, intitolato
Doppio appuntamento teatrale per questo fine settimana alla Gilda Sconzajuocu. Prosegue infatti, Vuci 'o Vièntu. la rassegna per chi non si rassegna. Sabato alle ore 21:30 sarà la volta di "Ancestrale" di e con Simona Adele Buscemi, accompagnata alla chitarra dalla cantautrice siciliana Maria.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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