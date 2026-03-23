Prevenzione oncologica gratuita ad Avellino | visite senologiche e oncologiche durante la Settimana Nazionale

In occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2026, l'Associazione Provinciale LILT Avellino APS-ETS offre ai cittadini la possibilità di sottoporsi gratuitamente a visite senologiche e oncologiche preventive presso il proprio ambulatorio di Via Fosso Santa Lucia 6, ad. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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