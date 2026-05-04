Scoperto cimitero delle auto rubate in mezzo ai canneti

Durante un controllo sul territorio a Villa Literno, i volontari della Difesa Eco-Ambientale hanno individuato un'area nascosta tra i canneti, dove sono stati trovati numerosi veicoli rubati abbandonati. Nell'area sono stati rinvenuti anche lastre di amianto e residui di incendi. La scoperta è stata resa nota dopo l'attività di monitoraggio condotta dai volontari sul territorio.

Un vero e proprio cimitero di auto rubate, lastre di amianto e residui di incendi. E’ quanto rinvenuto dai volontari della Difesa Eco-Ambientale (Dea) nel corso di un’attività di monitoraggio del territorio a Villa Literno.In particolare, riferiscono i volontari dell’associazione, è stata.🔗 Leggi su Casertanews.it

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