Bitz dei Carabinieri a Castel Volturno scoperto cimitero di auto rubate e smontate

Il blitz dei Carabinieri a Castel Volturno, avvenuto il 13 febbraio 2026, è stato causato da segnalazioni di auto rubate che venivano smontate sul posto. Durante l’operazione, i militari hanno scoperto un vero e proprio cimitero di veicoli, con decine di automobili abbandonate e pezzi sparsi ovunque. La vasta area demaniale di circa due ettari si trovava in località La Piana, dove sono stati trovati anche attrezzi usati per il furto e il taglio dei veicoli.

Blitz dei Carabinieri nella mattinata del 13 febbraio 2026 a Castel Volturno, in località La Piana, dove i militari della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno proceduto al sequestro di un'area demaniale di circa 2.000 metri quadrati, trasformata in una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. Durante i controlli, i Carabinieri hanno rinvenuto decine di carcasse di autovetture, molte delle quali prive di elementi utili all'immediata identificazione. Tra i rottami, però, sono emerse parti riconducibili a due veicoli oggetto di furto denunciato nelle scorse settimane. In particolare, è stata recuperata una porzione di autovettura Mercedes-Benz, risultata provento di furto denunciato il 12 dicembre presso la Stazione dei Carabinieri di Pozzuoli.