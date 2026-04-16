Laurentina officina clandestina | scovato cimitero di auto rubate

Durante un controllo in un’area recintata nella zona Laurentina, gli agenti della polizia stradale di Albano Laziale hanno scoperto un’officina clandestina. Nella zona, sono state trovate numerose carcasse di veicoli e attrezzi come avvitatori e flessibili in funzione. L’area, ufficialmente destinata ad autodemolitore, risultava essere utilizzata per attività non autorizzate. Sono in corso approfondimenti per verificare eventuali irregolarità e il possesso di documenti legali.

Un viavai sospetto di carcasse e il rumore incessante di flessibili e avvitatori elettrici. È quanto hanno riscontrato gli agenti della polizia stradale di Albano Laziale durante un controllo in un'area recintata in zona Laurentina, ufficialmente adibita ad autodemolitore ma trasformata, secondo.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Follonica: auto rubate e lavoratori in nero, sequestrata officina abusivaGROSSETO – La Guardia di finanza di Grosseto, durante un controllo economico del territorio, ha individuato e sottoposto a sequestro, nel comune di... Auto rubate e smontate in pochissime ore, scoperta 'officina del crimine'Un’area nella zona rurale di via San Pietro, poco distante dal centro abitato di Palestrina, sarebbe stata utilizzata per nascondere auto rubate e...