Durante un'operazione dei finanzieri a Catanzaro, sono stati sequestrati e distrutti pezzi contraffatti di una Ferrari, trasformata in una replica di un modello storico. La Guardia di Finanza ha smontato e distrutto i componenti falsificati, con l'assistenza di rappresentanti della casa automobilistica. La vicenda riguarda una vettura modificata e il sequestro di parti non originali.

Operazione della Guardia di Finanza a Catanzaro: smontati e distrutti componenti contraffatti con il supporto di Ferrari S.p.A.. Una falsa Ferrari perfettamente camuffata è stata scoperta a Catanzaro nell’ambito di un’operazione contro la contraffazione condotta dalla Guardia di Finanza. I finanzieri del Comando Provinciale, con il supporto di personale specializzato inviato dalla Ferrari S.p.A., hanno dato esecuzione a un provvedimento del Tribunale di Catanzaro che ha disposto lo smontaggio e la distruzione dei componenti contraffatti installati su un’autovettura. Da Toyota a “Ferrari”: la trasformazione illegale. L’auto originale, una Toyota, era stata completamente modificata per imitare una Ferrari F355 GTS, iconico modello prodotto tra il 1994 e il 1999 con design firmato Pininfarina.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Scoperta falsa Ferrari in Calabria: Toyota trasformata in F355 GTS, scatta il sequestro

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