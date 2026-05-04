Un incidente tra due moto si è verificato sulla strada provinciale di Vetto, coinvolgendo una Yamaha e una BMW. Una persona di 76 anni è rimasta ferita in modo grave e l'elisoccorso è intervenuto sul posto. Le autorità stanno accertando come sono incrociate le traiettorie delle due motociclette e chi abbia causato l’impatto tra i due veicoli. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini in corso.

? Cosa scoprirai Come hanno incrociato le traiettorie le due moto sulla provinciale?. Chi ha causato l'impatto tra la Yamaha e la BMW?. Perché la zona della Cantoniera è diventata così pericolosa?. Quali saranno gli esiti delle indagini della polizia locale?.? In Breve Ventunenne piacentino ferito in ambulanza all'Ospedale Sant'Anna di Castelnovo ne' Monti.. Polizia locale dell'Unione Appennino indaga sulla dinamica in località Cantoniera.. Scontro avvenuto domenica 3 maggio sulla provinciale 513R tra Yamaha e BMW.. Rilievi tecnici valutano necessità di nuova segnaletica sulla viabilità appenninica.. Un violento impatto frontale tra due motociclisti ha ferito gravemente un uomo di 76 anni di Traversetolo nella domenica 3 maggio, lungo la provinciale 513R nel comune di Vetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra moto a Vetto: 76enne ferito grave, interviene l’elisoccorso

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