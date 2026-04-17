Nel primo pomeriggio di venerdì 17 aprile 2026, si è verificato un incidente grave tra una moto e un uomo di 78 anni in una località di Erba. L’impatto ha causato ferite molto serie all’anziano, che è stato immediatamente soccorso sul posto. Successivamente, è stato trasportato in ospedale con un’eliambulanza. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi delle forze dell’ordine.

Un uomo di 78 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale con ferite estremamente serie dopo essere stato travolto da un motociclista nel primo pomeriggio di questo venerdì 17 aprile 2026. L’incidente si è verificato a Erba, in provincia di Como, intorno alle ore 14:30, quando il pedone è stato sbalzato a diversi metri di distanza dalla carreggiata in via Milano, in prossimità di un’area di servizio. Dinamica dell’impatto e gestione dei soccorsi in provincia di Como. Il violento urto ha coinvolto un venticinquattrenne che guidava una moto, il quale ha colpito il settantottenne mentre quest’ultimo stava attraversando l’arteria stradale. La...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erba, scontro violento tra moto e 78enne: ferito grave, elisoccorso

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