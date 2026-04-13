Scontro tra due auto sulla SS38 a Colorina | coinvolta anche una bambina di un anno
Oggi, alle 8.46, si è verificato uno scontro tra due automobili lungo la SS38 nel territorio comunale di Colorina. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una bambina di un anno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche e le operazioni di soccorso. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.
Incidente stradale nella mattinata di oggi, intorno alle 8.46, lungo la SS38 nel territorio comunale di Colorina. Due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento, coinvolgendo quattro persone: una bambina di un anno e tre uomini di 42, 55 e 60 anni.Sul posto sono intervenuti i.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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