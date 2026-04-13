Scontro tra due auto sulla SS38 a Colorina | coinvolta anche una bambina di un anno

Oggi, alle 8.46, si è verificato uno scontro tra due automobili lungo la SS38 nel territorio comunale di Colorina. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una bambina di un anno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche e le operazioni di soccorso. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.