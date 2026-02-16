Scontro tra due veicoli a Crotone un ferito – FOTO

A Crotone, un incidente tra due auto ha provocato il ferimento di una persona e ha acceso i riflettori sulla condizione delle strade locali. La collisione è avvenuta in pieno giorno, vicino a una delle principali rotatorie della città, dove spesso si verificano situazioni di rischio. Un automobilista è stato portato in ospedale dopo aver perso il controllo del veicolo, causando il tamponamento. La strada, già segnalata come pericolosa, si riempie di dubbi sulla manutenzione e sulla vigilanza.

Incidente Stradale a Crotone: Un Ferito e Nuovi Interrogativi sulla Sicurezza delle Strade Calabresi. Un incidente tra due autovetture si è verificato questa mattina all’ingresso sud di Crotone, poco dopo le 9:00. L’impatto ha causato il ferimento di uno dei conducenti, prontamente soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Locale per gestire la situazione e effettuare i rilievi del caso. L’evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in una regione, la Calabria, dove le infrastrutture e la viabilità presentano ancora diverse criticità. Dinamica dell’Incidente e Intervento dei Soccorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Stamattina alle 8:20, si è verificato un incidente stradale presso la Rotonda delle Scienze, all’altezza dell’Università.

