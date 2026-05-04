Scontro sulla SP108 a Caldonazzo | due feriti e l’intervento dell’elicottero

Un incidente sulla strada SP108 a Caldonazzo ha provocato due feriti e richiesto l’intervento dell’elicottero sanitario. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre uno dei feriti dall’auto coinvolta. Le condizioni di salute dei due uomini coinvolti non sono ancora state rese note ufficialmente. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale.

? Cosa scoprirai Come sono riusciti i vigili del fuoco a liberare il ferito?. Quali sono le reali condizioni di salute dei due feriti?. Perché la dinamica dello scontro suggerisce un pericolo sulla SP108?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità causate dall'impatto tra le auto?.? In Breve Scontro avvenuto lunedì 4 maggio intorno alle ore 11 sulla SP108.. Vigili del fuoco di Caldonazzo estraggono un ferito con pinze idrauliche.. Un ferito viene trasportato in ospedale tramite l'elicottero d'emergenza.. Traffico rallentato sulla provinciale per rilievi e messa in sicurezza area.. Due persone sono finite all’ospedale dopo lo scontro tra due auto avvenuto questa mattina, lunedì 4 maggio, sulla Strada Provinciale 108 nel tratto che interessa Caldonazzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla SP108 a Caldonazzo: due feriti e l’intervento dell’elicottero Notizie correlate Scontro sulla Tiberina: due feriti, l’elicottero per il 34enne? Cosa scoprirai Come sono avvenute le dinamiche del violento impatto sulla Tiberina? Dove sono stati trasportati i due giovani feriti dopo... Scontro frontale a Madrisio: due feriti e l’intervento dell’elisoccorsoDue automobilisti sono rimasti feriti a Madrisio, frazione del comune di Fagagna, a seguito di un violento impatto frontale avvenuto questa mattina...