Scontro frontale a Madrisio | due feriti e l’intervento dell’elisoccorso

Questa mattina, intorno alle 7:30, a Madrisio, frazione di Fagagna, si è verificato un incidente stradale tra due veicoli che si sono scontrati frontalmente. L’impatto ha causato il ferimento di entrambi gli automobilisti coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e un elisoccorso, che ha trasportato i feriti in ospedale. I rilievi sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.

Due automobilisti sono rimasti feriti a Madrisio, frazione del comune di Fagagna, a seguito di un violento impatto frontale avvenuto questa mattina intorno alle 7:30. Il sinistro si è verificato nel tratto di via Madonna Taviele dove due veicoli si sono scontrati con forza, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi specializzati. L’intervento dei soccorsi e la dinamica dell’incidente. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state prontamente inviate sul luogo del disastro stradale per gestire le conseguenze dello scontro. Nonostante la gravità della collisione tra i due mezzi, i conducenti coinvolti sono riusciti a lasciare le proprie auto senza necessità di estrazione forzata prima dell’arrivo dei sanitari del 118.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro frontale a Madrisio: due feriti e l’intervento dell’elisoccorso Notizie correlate Sampieri: scontro frontale, due feriti e elisoccorso versoUn drammatico scontro frontale ha scosso la tranquilla contrada Scalonazzo a Sampieri, nel comune di Scicli, questo pomeriggio del 14 marzo. Ossago Lodigiano, frontale fra due auto sulla provinciale: conducenti feriti, atterra l’elisoccorsoOssago Lodigiano (Lodi), 30 marzo 2026 – Incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi 30 marzo, lungo la strada provinciale 107, nel territorio... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Frontale tra due auto a Madrisio: due feriti; Incidente a Fagagna: due feriti e intervento dell’elisoccorso; Due auto distrutte nello schianto: attimi di paura, interviene l’elisoccorso. Frontale tra due auto a Fagagna: elisoccorso sul posto | FOTOScontro frontale tra due auto a Madrisio (Fagagna): due feriti trasportati in ospedale, indagini in corso sulla dinamica. nordest24.it Due auto distrutte nello schianto: attimi di paura, interviene l’elisoccorsoFrontale tra due vetture a Madrisio, lungo via Madonna Taviele. I conducenti sono usciti autonomamente dai mezzi, ma entrambi sono stati trasportati in ospedale ... udinetoday.it #Cronaca Porto di Salerno, scontro frontale tra FILT CGIL e Autorità Portuale: “Errore gravissimo, 110 famiglie a rischio” - facebook.com facebook