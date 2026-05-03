Due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto sulla strada statale Tiberina. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo coinvolto ha avuto un impatto violento, causando il ferimento di entrambi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito uno dei feriti in eliambulanza mentre l’altro è stato portato al pronto soccorso con un'ambulanza. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

? Cosa scoprirai Come sono avvenute le dinamiche del violento impatto sulla Tiberina?. Dove sono stati trasportati i due giovani feriti dopo l'incidente?. Perché è stato necessario l'intervento immediato dell'elicottero Pegaso 2?. Cosa hanno rilevato i vigili del fuoco sul tratto stradale coinvolto?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 3 maggio 2026 zona Pieve Santo Stefano. Ventitreenne trasportato in ambulanza verso l'ospedale di Arezzo. Trentaquattrenne trasportato con elicottero Pegaso 2 verso Siena. Intervento sul posto di Misericordia Anghiari e Croce Rossa Sansepolcro. Due uomini sono rimasti feriti intorno alle ore 6 di questa domenica 03 maggio 2026 dopo un violento impatto avvenuto sulla strada provinciale Tiberina, nel tratto che interessa la zona di Pieve Santo Stefano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro sulla Tiberina: due feriti, l’elicottero per il 34enne

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