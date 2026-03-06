Incidente mortale sulla provinciale | la procura dispone perizia sulla dinamica

Un incidente mortale si è verificato il 3 marzo scorso sulla strada provinciale che collega Oria e Cellino. La procura ha disposto una perizia per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di ricostruzione.

Da ricostruire quanto accaduto il 3 marzo sulla Oria - Cellino: ha perso la vita il 46enne Oreste Pepe Milizia. Indagati i due conducenti degli altri mezzi coinvolti: è un atto dovuto ORIA - Una perizia sulla dinamica del sinistro per stabilire cosa sia esattamente accaduto il 3 marzo scorso, sulla provinciale Oria - Cellino, alle porte della Città Federiciana. Nell'occasione ha perso la vita il 46enne oritano Oreste Pepe Milizia. Tre i mezzi coinvolti, le indagini della polizia locale sono coordinate dalla procura di Brindisi. Il pm Mauron Gallone venerdì 13 marzo 2026 affiderà l'incarico all'ingegnere Maurizio Sagace. Sul registro degli indagati ci sono due nomi, quelli dei conducenti degli altri due mezzi coinvolti nell'incidente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

