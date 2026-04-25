Incidente stradale sulla Ss18 scontro fra auto e scooter | coppia trasportata in ospedale

Un incidente si è verificato lungo la Statale 18, tra Eboli e Capaccio, coinvolgendo un'auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato una coppia in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell'incidente.

Un'autovettura ed uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla Statale 18, nel tratto compreso tra Eboli e Capaccio. I due occupanti del motociclo, una coppia, sono stati trasportati all'ospedale di Eboli. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto i Carabinieri.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente a Fontanelle: scontro fra scooter e auto, due adolescenti in ospedaleIlleso invece il conducente dell'utilitaria Fiat che s'è fermato a prestare i primi soccorsi, chiamando immediatamente il 118 Due adolescenti sono... Scontro tra auto, donna con arresto cardiaco trasportata in ospedale: incidente nel SalernitanoIncidente stradale in via Verdi a Pontecagnano: donna colpita da infarto, portata al Pronto Soccorso a Salerno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente tra auto lungo la SS18: morto un 56enne, diversi feriti; Grave incidente sulla SS18: scontro tra tre auto, una vittima; Scontro tra auto Bmw e 500 a Eboli, morto un uomo: incidente stradale sulla SS18 nel Salernitano; EBOLI, INCIDENTE MORTALE SULLA SS18 NEI PRESSI DEL CILENTO OUTLET. Scontro tra auto Bmw e 500 a Eboli, morto un uomo: incidente stradale sulla SS18 nel SalernitanoScontro tra tre auto sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Eboli, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, attorno alle 13,15. Coinvolte due Bmw, tra cui una X6 e una Fiat 500. Morto un ... fanpage.it Tragico incidente stradale sulla SS18 a Eboli. Un morto e due feritiTragico incidente stradale nella tarda mattinata a Eboli sulla SS18 in località Corno d’Oro. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Fiat 500, una Opel e una BMW. Nello schianto un ... ondanews.it #incidente stradale sulla quattro corsie #IlGiunco #vvf - facebook.com facebook #ViabilitàMO #24aprile #aggiornamento Terminati i rilievi dell’ #incidente stradale in via Emilia est #Fossalta. Circolazione regolare x.com