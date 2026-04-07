Incidente sulle piste da sci in Trentino 12enne muore dopo giorni di ricovero Il papà | Doneremo gli organi

Un ragazzo di 12 anni, coinvolto in un incidente sulle piste da sci in Trentino, è deceduto dopo quattro giorni di ricovero. La famiglia ha comunicato la volontà di donare gli organi. L’incidente si è verificato durante una giornata sulla neve, e il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le autorità stanno raccogliendo le informazioni per chiarire l’accaduto.